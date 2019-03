PSG : Une folie financière pour Allan, à une condition improbable

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est cette fois-ci le grand objectif du Paris Saint-Germain en vue de l’été prochain, et le club de la capitale n’aura absolument aucun droit de se rater.

Il a besoin de recruter un véritable milieu défensif pour soulager ceux qui occupent ce poste actuellement, et donner un véritable équilibre à l’équipe de Thomas Tuchel. La première piste sérieuse mène à Allan, qui rêve de rejoindre ses compatriotes à Paris. Le Brésilien de 28 ans évolue toutefois à Naples, où une vente au PSG met tout de suite des dollars dans les yeux de ses dirigeants. Résultat, selon Il Mattino, ce transfert se jouera certainement au niveau du portefeuille. Mais le club de la capitale n’a pas envie d’être la planche à billets pour permettre à tout le monde de se servir, et le journal napolitain d’évoquer la condition pour que ce transfert voit le jour.

Ainsi, le PSG serait prêt à aligner une somme comprise entre 60 et 70 ME, ce qui serait la somme totale pour le club italien, et lui seul uniquement. Car avec le jeu des agents et des intermédiaires, les dirigeants parisiens savent trop bien que parfois, au moment de toucher l’argent, les clubs reçoivent beaucoup moins que le montant de la transaction, et cela explique également pourquoi ils deviennent de plus en plus gourmands. Ainsi, le PSG a fait savoir que le montant lâché serait « sans intermédiaire et sans commission supplémentaire ». De son côté, Allan serait déjà partant pour un contrat longue durée avec un salaire estimé entre 7 et 8 ME. Reste à savoir si Aurelio de Laurentiis, qui avait à un moment fait part de sa volonté de récupérer 100 ME dans ce transfert, saura mettre un peau d’eau dans ce vin pour le rendre réalisable.