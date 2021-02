PSG : Une erreur scandaleuse de Pochettino, il accuse !

Dans : PSG.

Dimanche soir, le PSG a totalement raté son match contre l’AS Monaco en s’inclinant sur la pelouse du Parc des Princes (0-2).

Privés de Neymar et d’Angel Di Maria mais également de Marco Verratti au coup d’envoi, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont jamais été en mesure d’inquiéter le club de la Principauté. Un brutal retour sur terre, cinq jours après l’exploit monumental à Barcelone en Ligue des Champions. Sur l’antenne de France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur cette déroute du PSG contre Monaco. Et pour le journaliste, il est clair que Mauricio Pochettino a grandement sous-estimé l’équipe de Niko Kovac, ce qui serait gravissime si cela était avéré dans la mesure où l’on parle quand même du quatrième du championnat…

« C’est difficile de critiquer un entraîneur qui a fait une démonstration mondiale mardi soir. Tous ceux qui aiment le football ont pu voir la qualité du PSG avec la patte Pochettino. Et puis dimanche soir, le couac. Je cherche encore les raisons de ce passage de la lumière à l’ombre. Je ne vois qu’une cause : le péché d’orgueil. Mauricio Pochettino a un peu pris les Monégasques pour des jambons. Il s’est dit qu’il pouvait battre l’ASM sans un créateur. Sans créateur pas de jeu, donc pas de but, donc pas de victoire. Dès que la composition est tombée, quand j’ai vu que Herrera remplaçait Verratti, je me suis demandé qui allait créer du jeu dans cette équipe. Trois heures plus tard on a constaté que personne n’avait créé du jeu. Pochettino a plaidé coupable, il a dit qu’il s’était trompé. Mais c’est une erreur qui va coûter cher au PSG. J’espère qu’elle ne coûtera pas trop cher » a lancé le journaliste, pour qui Mauricio Pochettino est sans conteste le responsable n°1 de la déroute du PSG contre l’ASM.