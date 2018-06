PSG : Une énorme bataille à 35ME pour s'offrir Lobotka ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A, Liga.

Alors que son agent a récemment démenti des contacts entre le Paris Saint-Germain et son joueur, il semblerait que Stanislav Lobotka soit bel et bien dans le viseur du club de la capitale au mercato. Effectivement, France Football confirme que le champion de France s’est récemment renseigné auprès du Celta Vigo pour connaître les intentions du club espagnol au sujet de l’international slovaque de 23 ans, qui aurait par ailleurs été proposé à l’Olympique de Marseille et à l’AS Monaco en vue de la saison prochaine.

Auteur d’une saison magnifique à Vigo, le joueur est également visé par l’Inter Milan et Naples selon le site de l’hebdomadaire. Les deux clubs italiens auraient de l’avance sur le PSG puisqu’ils ont déjà commencé à négocier avec le Celta. Les deux clubs ont offert environ 30ME bonus compris. Mais le PSG peut encore griller tout le monde puisque l’écurie espagnole a refusé toutes les offres, les dirigeants réclamant au minimum 35ME pour Stanislav Lobotka au mercato. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain fera l’offre attendue pour s’offrir ce milieu défensif inconnu en France, mais qui a une énorme cote sur le marché des transferts cet été.