PSG : Une clause à 15 ME, l'Inter craint un sale coup avec Icardi

D’accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert définitif de Mauro Icardi, l’Inter Milan doute des intentions parisiennes. Du coup, les Nerazzurri ont imposé une condition dans l’opération.

Mauro Icardi (27 ans) définitivement transféré au Paris Saint-Germain, c’est pour bientôt. Le club de la capitale, qui refusait de payer l’option d’achat du prêt à 70 M€, a convaincu l’Inter Milan avec une proposition à 50 M€ plus 8 M€ de bonus éventuels. Pour être plus précis, le journaliste italien Gianluca Di Marzio évoque 5 M€ de bonus facilement atteignables, et 3 M€ plus compliqués à débloquer. Quoi qu’il en soit, le montant du transfert ne dépassera pas 58 M€, un prix largement inférieur au montant de l’option d’achat… sauf si le champion de France avait l’idée d’expédier l’attaquant en Italie !

Car selon les informations récoltées par Goal, l’Inter Milan a imposé une clause anti-Juventus Turin. La condition est claire, si le Paris Saint-Germain envoie l’Argentin chez un autre pensionnaire de Serie A, un bonus de 15 M€ sera automatiquement ajouté. Une manière d’empêcher l’arrivée d’Icardi à la Juve, le concurrent des Nerazzurri que l’on sait intéressé depuis plusieurs mois. On parlait même d’une double opération des Parisiens, qui auraient envisagé de lever l’option d’achat du joueur avant de le revendre aux Bianconeri avec une plus-value. Sans doute alerté par ces rumeurs, le club milanais a donc assuré ses arrières.