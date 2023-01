PSG : Une célébration spéciale pour le titre de Messi ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affronte Angers ce mercredi soir en Ligue 1. Une rencontre que devrait démarrer Leo Messi, de retour après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les hommes de Christophe Galtier retrouvent le chemin de la Ligue 1 ce mercredi soir après une qualification en Coupe de France face à Châteauroux. Et le PSG va devoir réagir suite à sa première défaite de la saison en championnat sur la pelouse du RC Lens. Pour la réception d'Angers ce mercredi soir au Parc des Princes, Galtier pourra compter sur les retours de Neymar Jr et de Leo Messi. L'Argentin disputera son premier match avec Paris depuis son titre mondial avec sa sélection au Qatar. On sait déjà qu'aucun hommage spécial ne sera prévu par le PSG, afin de s'éviter une situation compromettante. Cependant, afin de marquer le coup et de quand même féliciter La Pulga, certains ont une idée en tête. Une idée qui permettrait peut-être de mettre les tensions de côté. Romain Beddouk ne dira pas le contraire...

Leo Messi et le PSG, une solution miracle est trouvée

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Selon lui, l'heure de la réconciliation a sonné. « Les relations entre Leo Messi et le public du Parc sont assez complexes depuis son arrivée. On peut même dire qu'elles sont assez fraiches à l'heure où on se parle. Leo Messi refuse toujours de saluer les supporters et pas que les Ultras à la fin des matchs. En cause ? Les sifflets et insultes qu'il a subis avec Neymar l'année dernière sur la fin de saison. (...) Messi et Neymar ont mal vécu d'être pris à partie sans être plus responsables que les autres et on peut comprendre les deux camps. Mais il faut penser à l'après et aux grandes échéances qui peuvent être faites ensemble. Acclamer Messi face à Angers à la trentième minute comme il porte le numéro 30, ce serait un premier pas intéressant pour un rapprochement entre notre star et les supporters. Il y a un besoin mutuel et la fracture n'est pas si importante au point d'être irrémédiable », a notamment indiqué Romain Beddouk, qui sera ravi de voir tout le monde avancer dans le même sens, surtout avec les énormes échéances qui attendent le PSG dans les prochaines semaines. La double confrontation face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions est déjà très attendue dans la capitale.