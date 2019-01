PSG : Une attaque du Real pour Neymar, ce Brésilien en rêve

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Apparu à 10 reprises cette saison en Liga, Vinicius Junior est assurément l’un des plus grands espoirs du football mondial.

Et alors qu’il est de plus en plus utilisé au Real Madrid, le jeune Brésilien de 18 ans a été interrogé sur son plus grand rêve à moyen terme, d'un point de vu purement sportif évidemment. Et sans surprise, l’attaquant madrilène a évoqué son envie de jouer avec Neymar. Que ce soit au Real Madrid, en sélection brésilienne… ou pourquoi pas à Paris ? Une hypothèse pas vraiment envisagée par celui qui a inscrit un petit but en championnat cette saison. Mais avec la longue histoire d’amour entre Paris et les Brésiliens, sait-on jamais…

« Je veux jouer aux côtés de Neymar, que ce soit au Real Madrid ou en sélection brésilienne. C'est mon idole. Je le suis depuis tout petit, j'ai suivi toute sa carrière depuis Santos. J'ai une grande affection pour lui, et il le sait. On pourrait jouer ensemble sans aucun problème. Dans le foot européen, Neymar est ma source d'inspiration. Et si je devais choisir un Brésilien à recruter au Real, ce serait lui » a confié sur Esporte Interativo un Vinicius admiratif devant la carrière du Parisien. Et qui espère que le Real Madrid lui donnera rapidement l’occasion de réaliser son rêve.