PSG : Une affaire Mbappé à Paris ? Tuchel rigole

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel a évoqué ce samedi le cas Kylian Mbappé et a démenti avoir eu organisé un rendez-vous avec le Champion du monde du PSG.

Les propos de Kylian Mbappé en marge de la victoire du Paris Saint-Germain à Bruge sont évidemment arrivés aux oreilles de Thomas Tuchel, même si ce dernier l’a démenti.Après son triplé, l’attaquant français du club de la capitale avait indiqué qu’il voulait montrer qu’il était difficile de se passer de lui à Paris. A la veille de la réception de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, Thomas Tuchel a confirmé que cela n’avait pas donné lieu à une réunion d’urgence au sein du club de la capitale, le technicien allemand rappelant qu’il était bien conscient de l’importance de Kyian Mbappé dans son groupe.

« Je n'ai pas parlé avec Kylian depuis mardi si c’est d'une discussion dans un bureau avec moi que vous évoquez en me demandant cela. Mais on a parlé sur le terrain, et cela a été une discussion tout à fait normale. Oui, on avait eu un rendez-vous dans une salle de réunion à Bruges, mais c'est tout. Pour moi, il ne pouvait jouer plus de 50-60 minutes. Il n'a pas eu de réaction musculaire particulière depuis. On va décider dimanche s'il peut commencer contre Marseille. Mais tout le monde sait que je veux jouer avec Kylian, et je n’ai pas entendu ce qu’il avait dit », a affirmé Thomas Tuchel, qu’on a du mal à croire concernant cette dernière affirmation. En attendant, Kylian Mbappé arrivera très motivé face à l’OM, reste à savoir s’il débutera sur le banc de touche ou dès le coup d’envoi.