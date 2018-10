PSG : Un triplé de Neymar, un match de gala, Bertrand Latour s'en fout

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a régalé ses supporters et les amateurs de football mercredi soir face à l'Etoile Rouge de Belgrade en s'imposant 6-1 avec un triplé de Neymar. Mais pour Bertrand Latour, il n'y a rien à retenir de ce triomphe du PSG, et le journaliste de confier pourquoi il faisait ce constat critique et cynique, malgré le carton du Paris SG.

« Ce que je retiens du 6-1 ? Rien. J’ai passé un super moment à regarder le match du Paris Saint-Germain, hormis les dix premières minutes le PSG a été très très bon, Neymar a été fabuleux, mais qu’est ce qu’on a découvert, absolument rien si ce n’est la relation entre Neymar et Tuchel. Cela fait des années et des années qu’on est habitué à ce que le Paris Saint-Germain mette des roustes à ses adversaires en Ligue des champions, surtout quand ils sont beaucoup plus faibles, et que Neymar soit celui qui se met le plus en avant ne me surprend pas non plus. Alors on en est au même stade que l’an passé ou qu’il y a deux as, où l’on se posait déjà toutes ces questions. Mais à chaque fois on s’enflamme et on finit marron au mois de mars... », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour.