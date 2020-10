PSG : Un transfert de Pogba, le Qatar à l'affût !

Dans : PSG.

Loin d’être un titulaire indiscutable à Manchester United ces dernières semaines, Paul Pogba pourrait quitter la Premier League à l’issue de la saison.

Et pour cause, l’international français avait déjà exprimé le désir de quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison 2019-2020. Malgré son envie de collaborer avec Zinedine Zidane dans la capitale espagnole, La Pioche n’avait pas été libérée par Manchester United, qui réclamait une somme d’argent bien trop rondelette aux yeux de Florentino Pérez. L’été prochain, la situation devrait être similaire, avec un Pogba déterminé à partir. Mais cette fois, le Real Madrid ne sera peut-être pas aussi pressant dans ce dossier, le club merengue ayant totalement craqué pour Eduardo Camavinga.

Une situation dont souhaite profiter le Paris Saint-Germain, selon les informations de Tuttosport. En effet, le média croit savoir que le club de la capitale française reste à l’affût de la moindre opportunité d’attirer Paul Pogba dans ses filets à l’issue de la saison. Mais l’affaire ne sera pas simple à régler. Tout d’abord car l’international tricolore jouit d’un salaire colossal à Manchester United, et qu’il n’acceptera sans doute pas de le revoir à la baisse pour les beaux yeux de l’Emir du Qatar. Mais également car la Juventus Turin, son ancien club, rêve de le voir revenir. Le nouvel entraîneur turinois Andrea Pirlo apprécie tout particulièrement le profil de Paul Pogba, et aimerait l’associer à Adrien Rabiot au milieu de terrain la saison prochaine. Pour le PSG, il faudra donc se montrer particulièrement convaincant afin de rafler la mise. Et tout cela alors que Manchester United risque de se montrer toujours aussi gourmand pour laisser filer sa star du milieu de terrain…