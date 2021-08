PSG : Un traitement anti-Messi incroyable à l’OM ?

Dans : PSG.

Lionel Messi au Vélodrome, ce sera un accueil digne des grands joueurs, à la sauce OM-PSG.

Depuis désormais 10 ans, affronter le PSG est devenu un moment redouté par les supporters de l’OM. Si parfois, l’exploit est au rendez-vous, à l’image de la victoire arrachée au Parc des Princes la saison passée, la suprématie parisienne est difficilement contestable ces dernières années. Avec Lionel Messi, le Paris SG s’offre un renfort de gala de plus pour dominer son rival. Légende du football ou pas, l’Argentin sera en tout cas dignement accueilli au Vélodrome. Là où Neymar avait pété un plomb lors de son premier déplacement dans le Classique, et nul doute que le Brésilien préviendra son ancien compère du FC Barcelone que l’accueil pourra être chaud. Surtout que, interrogés par La Provence, les fans de l’OM ont promis de faire vivre un enfer à La Pulga. Avec une référence historique à la fameuse tête de cochon lancée à Luis Figo, quand ce dernier avait quitté le Barça pour le Real Madrid.

Messi qui rejoins le PSG alors je suis pour l’OM pic.twitter.com/nPKZJQAGgH — Pepitax 😔 (@NicolasSan25) August 10, 2021

« Je ne réalise pas, j’ai l’impression d’être dans un cauchemar. L’argent a tout corrompu, notamment ces belles histoires entre un joueur mythique et le club de sa vie. J’ai aussi hâte de le voir au Vélodrome pour lui faire la misère. Si c’était possible, je lui jetterais une tête de porc, comme sur Figo lorsqu’il a rejoint le Real Madrid. Aujourd’hui Messi n’est qu’un traître à mes yeux. Le symbole d’un football décadent et sans valeurs », a ainsi balancé Anthony, un jeune ultra du CU84 au quotidien local. Un dégoût assez prononcé, même si amener une tête de porc dans le stade Vélodrome ne sera pas une mince affaire. Quoi que, les supporters olympiens ont bien réussi à monter une potence à l’effigie de Mathieu Valbuena, quand ce dernier avait rejoint l'OL, il y a quelques années de cela…

Messi quand il va entré dans un vélodrome en feu il va comprendre que l’argent ne fait pas le bonheur mdrr je le sais tu le sais ils le savent — 𝙻𝙴 𝙿𝙴𝚃𝙸𝚃 𝙼𝙰𝚁𝚂𝙴𝙸𝙻𝙻𝙰𝙸𝚂  (@Toto_RiinaOM) August 8, 2021

En tout cas, pour les fans de Lionel Messi, et il y en a beaucoup à Marseille, cette arrivée restera difficile à digérer. « Je remettrai mes maillots floqués Messi quand il quittera le PSG. Quand il prendra sa retraite, j’espère qu’on retiendra plus ses années au Barça, et que son passage à Paris ressemblera à celui de Beckham. Ce transfert est un déchirement et un deuil, parce que le meilleur joueur du monde rejoint le club que je déteste le plus », a balancé de son côté Arnaud, un autre supporter de l’OM qui retourne sa veste sur Lionel Messi, du moins le temps de son passage au PSG.