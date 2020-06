PSG : Un titre dramatique, le Bayern nargue le Paris SG

Dans : PSG.

Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ce n’est pas l’amour fou depuis quelques années. Et le club allemand vient remettre de l’huile sur le feu.

Les tensions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ne risquent pas de disparaître. Sans surprise, les dirigeants parisiens n’apprécient pas les critiques régulières de leurs homologues bavarois sur leur modèle économique. Autant dire que le cas Tanguy Kouassi n’améliorera pas leurs relations. Rappelons que le défenseur central ou milieu, en fin de contrat aspirant chez le champion de France, a décidé de signer son premier contrat professionnel du côté de Munich. Et comme si cela ne suffisait pas, Karl-Heinz Rummenigge ne s’est pas gêné pour narguer le PSG pendant la célébration du titre en Bundesliga.

« A l'automne, nous étions à sept points de la première place et depuis, non seulement nous avons gagné tous nos matchs, mais nous y avons aussi mis la manière, s’est réjoui le président du Bayern. Même si nous sommes champions dans un stade vide, nous pouvons nous féliciter de cette issue en ayant assuré ce titre sur le terrain et non pas sur tapis vert comme en France, ce qui est à mes yeux un drame. » Un tacle à peine déguisé au PSG, qui a subi l’arrêt de la saison de Ligue 1, et qui serait probablement ravi de se venger en Ligue des Champions en août prochain…