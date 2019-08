PSG : Un titi prometteur à Monaco, Paris a craqué pour 10 ME

Dans : PSG, Monaco, Mercato.

Si aucune recrue ne débarque avant lundi soir, le poste de latéral gauche pourrait vite devenir un problème pour Thomas Tuchel.

A l’heure actuelle, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’appuie essentiellement sur l’Espagnol Juan Bernat, titulaire indiscutable et non menacé par la concurrence. En effet, Layvin Kurzawa n’entre pas dans les plans du technicien allemand. Ni dans ceux de la direction qui ne lui ferme pas la porte au mercato. Quant à Stanley Nsoki, son transfert à Nice est toujours en discussions. Et l’on imagine que le rachat par Ineos permettra au Gym de finaliser l’opération. On comprenait mieux pourquoi Paris a recalé Lille, qui tentait d’obtenir le prêt du jeune Arthur Zagre (17 ans).

Seulement voilà, le club de la capitale va finalement transférer son titi sur le Rocher. Selon les informations de Goal, confirmées par RMC, l’AS Monaco a convaincu le PSG avec une proposition de 10 millions d’euros. Le transfert serait quasiment acté, à tel point que le latéral gauche très convoité aurait déjà réuni ses affaires pour rejoindre l’ASM, où l’attend un contrat de trois ans plus deux en option. Pour rappel, Zagre vient de faire ses débuts en Ligue 1 contre Toulouse (4-0) dimanche dernier.