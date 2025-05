PSG ‍: Un Titi entre Paris et l'Allemagne

Prêté par le Paris Saint-Germain cette saison, Nordi Mukiele ne sait pas de quoi son avenir sera fait. L’international français pourrait rester en Allemagne. Le successeur de Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen aura le dernier mot.

Reverra-t-on Nordi Mukiele sous le maillot du PSG la saison prochaine ? L’avenir du défenseur français reste flou. Après la conclusion du championnat allemand auquel il n’a pas participé (blessé), les dirigeants du Bayer Leverkusen vont trancher dans les prochaines semaines. L’international français (une sélection) a vécu une saison irrégulière de l’autre côté du Rhin. Avec 15 rencontres disputées en Bundesliga et seulement 30% de titularisation, l’ancien joueur de Leipzig n’a pas été beaucoup utilisé par Xabi Alonso. Le dernier match de Mukiele remonte au 1er avril dernier lors de la demi-finale perdue de DFB Pokal face à l’Arminia Bielefeld. D’abord sur le banc puis blessé en fin de saison, le natif de Montreuil ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Nordi Mukiele was on loan at Bayer Leverkusen for the season and is set to return to Paris St. Germain.



🫵But, a comeback to Leverkusen is still possible and is being discussed. A decision will be made once the successor of coach Alonso is determined. pic.twitter.com/BltweRG2Nc