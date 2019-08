PSG : Un super-sub de gala à 15 ME en attaque au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Il y a des bouchons en attaque dans beaucoup de clubs européens, et c’est notamment le cas à la Juventus Turin.

Si le départ de Paulo Dybala est évoqué dernièrement, la possible venue de Romelu Lukaku entre également en ligne de compte. De quoi désespérer un joker offensif du club turinois, qui songe à changer d’air. Il s’agit de Mario Mandzukic, buteur en finale de la dernière Coupe du monde, et qui à 33 ans rêve d’un nouveau rebond dans sa carrière. Le Croate a encore deux ans de contrat avec la Vieille Dame, mais il ne sera pas retenu de force en cas d’offre correspondant aux exigences des dirigeants italiens.

Le PSG envisage de se positionner sur ce dossier selon Soccer Link, pour qui le départ possible de Choupo-Moting libère tout de même une place de remplaçant en attaque. Un profil qui semble parfait pour Mandzukic, qui possède une grosse expérience européenne avec ses passages à l’Atlético de Madrid, au Bayern Munich ou bien évidemment à la Juventus, avec souvent des titres et des buts importants. Pour le faire venir à Paris, Leonardo devrait toutefois débourser une somme non négligeable pour un attaquant de 33 ans, à savoir 15 ME. Au début de l’été, le Borussia Dortmund était motivé pour recruter le Croate, sans donner suite.