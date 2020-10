PSG : Un spectaculaire coup de gueule signé Tuchel en interne ?

Dans : PSG.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a livré une prestation insipide face à Manchester United en Ligue des Champions.

Dépassé par une équipe de Manchester United plus agressive et plus concernée par la rencontre qui se jouait au Parc des Princes, le Paris SG s’est logiquement incliné (2-1). Au lendemain de cette rencontre, trois hommes sont particulièrement critiqués par la presse hexagonale et européenne, à savoir Neymar, Kylian Mbappé et Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand semble plus menacé que jamais, alors que ses choix interrogent et que son attitude pose question. En conférence de presse, l’ex-coach du Borussia Dortmund a toutefois promis de pousser un énorme coup de gueule auprès de ses joueurs afin de les remobiliser pour les échéances à venir, et notamment pour le déplacement à Istanbul dans une semaine, où la défaite sera interdite.

« On doit s'améliorer, c'est clair que nous ne sommes pas contents avec cette performance. Ce n'est pas le moment de dire ce que je n’ai pas apprécié. Ce n'est pas le moment, surtout pas ici, d'être trop critique en public. On va faire ça en interne. On a beaucoup de choses à améliorer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est évident. On a eu des problèmes dans l'état d'esprit. C'est difficile de jouer toujours à huis clos, ce n'est pas le même sentiment en Ligue des Champions. C'est une raison. Mais ce n'est pas la raison décisive. On va trouver beaucoup de choses à analyser et à se dire en interne » a fait savoir l’entraîneur du Paris Saint-Germain, que la presse italienne annonce sur un siège éjectable alors que le nom de Massimiliano Allegri est (sans surprise) évoqué afin de rejoindre la capitale française.