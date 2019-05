PSG : Un selfie avec Neymar, Pierre Ménès se fait lyncher

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès connaît très bien les réseaux sociaux, puisqu'il est probablement le consultant-influenceur le plus important pour le football en France. Mais il s'étonne cependant toujours de la rage et même de la haine qui habitent certains de ses followers sur Twitter. Ainsi, invité mardi soir d'une opération commerciale, Pierre Ménès a croisé Neymar, lui aussi présent, et il a réalisé un selfie avec la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Photo aussitôt diffusée sur les réseaux sociaux.

Mais en réponse, le consultant de Canal+ n'a pas eu que des mots aimables, certains allant loin, très loin et même trop loin sur le plan des insultes à destination de Pierre Ménès. « Je fais donc des photos avec tous nos invités au CFC. Au stade. Mais quand c’est Neymar c’est le péché . Quand je compare avec la bienveillance d’Instagram, je me dis qu’il y a un sérieux problème ici (Twitter) », constate Pierre Ménès, qui est désormais suivi par près de 2,6 millions d'abonnés rien que sur ce réseau social. Il est évident que dans le lot, il n'y a pas que des gens toujours très courtois.