PSG : Un séjour sur le banc pour Mbappé, surtout pas !

Dans : PSG.

En pleine crise de confiance avec près de 400 minutes consécutives sans marquer, Kylian Mbappé mange son pain noir au PSG.

L’ancien Monégasque a rarement connu une si longue traversée du désert depuis le début de sa carrière. Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé a toujours fait preuve d’une insolente réussite qui semble le fuir depuis quelques semaines. Moyen face à l’OM lors du Trophée des Champions, le natif de Paris a de nouveau été en difficulté sur la pelouse du SCO d’Angers ce week-end. De quoi envisager un petit séjour sur le banc ? C’est à vrai dire la dernière chose à faire selon Laure Boulleau, laquelle a indiqué sur l’antenne de Canal + qu’il ne fallait surtout pas sortir Kylian Mbappé du onze de départ selon elle afin de ne pas lui briser davantage sa confiance.

« Je pense qu’il faut le laisser (sur le terrain) parce que si on l’enlève, il y aura encore une polémique sur le fait qu’il soit retiré parce qu’il n’est pas en forme. Il y aura tout le temps des polémiques. Oui, il faut qu’il mange son pain noir afin qu’il continue et engrange des minutes. Et s’il est pas bon, il faut le faire sortir plus tôt dans le match » a commenté l’ancienne joueuse de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain, pour qui Mauricio Pochettino doit persister et signer avec Kylian Mbappé en tant que titulaire. Le club de la capitale n’ayant que deux matchs au programme dans les deux semaines à venir, il semble de toute façon assez clair que l’entraîneur argentin ne s’amusera pas à faire de Kylian Mbappé un remplaçant. En croisant très fortement les doigts, du côté du PSG, pour que le buteur de l’Equipe de France retrouve le chemin des filets…