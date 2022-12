PSG : Un salaire indécent pour Marcus Rashford, Man Utd riposte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Interrogé par Sky Sports avant le choc Angleterre-France à la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte du PSG à Marcus Rashford.

En fin de contrat en juin prochain, Marcus Rashford intéresse le Paris Saint-Germain de manière officielle. Dans une interview à Sky Sports, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a effectivement ouvert la porte à l’attaquant de Manchester United, dont le contrat chez les Red Devils expire à la fin de la saison. « Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui » avait expliqué le président du PSG en direct du Qatar, où se déroule actuellement la Coupe du monde 2022. Maintenant que l’Angleterre est éliminée, le PSG va pouvoir débuter les discussions avec Marcus Rashford mais il ne sera pas si simple pour l’actuel leader de la Ligue 1 de s’offrir les services du buteur anglais.

Le PSG prêt à offrir un salaire démentiel à Rashford

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

Et pour cause, la presse anglaise indique ce lundi que Manchester United dispose d’une année en option dans le contrat de Marcus Rashford. Cela signifie que les Red Devils peuvent automatiquement prolonger le contrat de l’attaquant anglais d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Cela étant, Manchester United n’entend pas gâcher trop vite cette munition et négocie avec son joueur pour une prolongation à plus long terme. De plus, Erik Ten Hag a été très clair sur le sujet. « Nous discutons avec les joueurs en fin de contrat pour prolonger leurs contrats. Nous avons le contrôle car nous avons une option sur tous les joueurs et nous allons exercer ces options » a d’ores et déjà prévenu le manager de Manchester United, contrant ainsi le plan du PSG pour recruter Marcus Rashford à moindre coût. Reste que le joueur pourrait de son côté faire le forcing pour rejoindre Paris, prêt à lui proposer un salaire proche d’un million d’euros... par semaine, selon les dernières informations du Mirror.