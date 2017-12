PSG : Un salaire énorme pour cette fausse bonne affaire !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En fin de contrat dans six mois, Marouane Fellaini a régulièrement été cité au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Il faut dire que la situation contractuelle du joueur est forcément intéressante pour le club de la capitale, surveillé de près par le fair-play financier et toujours à la recherche d'un milieu de terrain capable de suppléer (voire de concurrencer) Thiago Motta. Par ailleurs, selon les informations du Daily-Express, le milieu défensif de Manchester United ne compte pas prolonger l’aventure dans l’écurie de José Mourinho. Un bon signe pour le PSG ? Finalement, pas vraiment...

En effet, l’ancien milieu de terrain d’Everton aurait refusé une proposition XXL de Manchester United. Et pour cause, le n°27 des Reds Devils a dit non à un nouveau contrat assorti d’une augmentation à hauteur de 675.000 euros par mois. Le PSG est prévenu : avec Marouane Fellaini, il peut faire une belle opération financière en ce qui concerne l’indemnité de transfert. Mais il récupérera dans ses rangs un salaire conséquent, digne de ses meilleurs joueurs… A ce tarif, la bonne affaire a tout de suite des allures moins flamboyantes.