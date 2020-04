PSG : Un remplaçant de MU à 35 ME, la folie de Leonardo

Dans : PSG.

Même si le Paris Saint-Germain est actuellement à l’arrêt forcé à cause de la pandémie de Covid-19, les dossiers du mercato se multiplient sur la table de Leonardo.

Comme tous les clubs européens et mondiaux, la formation de la capitale française est un peu dans l'expectative par rapport à la suite des évènements. Si les dirigeants du PSG souhaitent que la saison 2019-2020 aille à son terme, Leonardo, lui, profite de cette période de repos pour plancher sur le prochain recrutement. Alors que les moyens alloués pour le mercato dépendront de la fin de cet exercice et des pertes financières liées à la crise sanitaire, le directeur sportif doit gérer plusieurs choses à la fois. Outre la gestion des joueurs en fin de contrat comme Thiago Silva, Kurzawa, Icardi ou Cavani, Leonardo travaille aussi sur de possibles renforts.

Lors du prochain marché des transferts, le PSG cherchera par exemple à renforcer les ailes de sa défense, à gauche comme à droite. Et pour compenser le possible départ, en tant que joueur libre, de Thomas Meunier à l’étranger, Paris aurait une première piste sérieuse du côté de la Premier League. En effet, selon O Jogo, Leonardo s’intéresse de près à Diogo Dalot. Recruté par Manchester United en provenance du FC Porto en 2018 contre un chèque de 22 millions d’euros, le joueur de 21 ans n’a jamais réussi à s’imposer chez les Red Devils. Auteur de dix petits matchs cette saison, derrière le titulaire Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit a envie de partir définitivement de MU l’été prochain. Et d’après les informations du journal portugais, Dalot possède un bon de sortie de 35 millions d’euros. Un montant élevé qui ne serait pas forcément un obstacle pour le PSG, « très attentif à la situation de Dalot », même s'il faudra forcément négocier avec l'un des clubs les plus riches au monde. Affaire à suivre donc...