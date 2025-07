PSG ‍: Un premier club arrive pour sauver Beraldo

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sort d'une saison historique mais s'apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Lucas Beraldo ne serait plus heureux dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain a presque tout gagné la saison passée et veut continuer sur les mêmes bases dans quelques mois. Luis Enrique sait que son effectif a besoin de quelques modifications. L'Espagnol veut d'ailleurs que le PSG se renforce en défense centrale. Illya Zabarnyi (Bournemouth) est la grande priorité parisienne cet été. L'arrivée potentielle de l'Ukrainien ferait perdre encore un peu plus de temps de jeu à un certain Lucas Beraldo. Et si le Brésilien a récemment pu jouer la demi-finale et la finale de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, il est frustré de sa situation. L'Equipe affirme même que le jeune brésilien veut quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Beraldo, l'Atlético va tenter le coup

Selon les informations de Fichajes, un club est déjà très intéressé par la possibilité de s'attacher les services de Lucas Beraldo : l'Atlético Madrid. La formation entrainée par Diego Simeone veut compléter son effectif avec un jeune défenseur central gaucher, de caractère et dur sur l'homme. L'ancien de Sao Paulo pourrait être la perle rare. Des contacts viennent de démarrer entre les Colchoneros et l'entourage du jeune footballeur. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo ne sera pas bradé par le club de la capitale, qui en veut près de 30 millions d'euros. La volonté du joueur de 21 ans est d'enchaîner les rencontres. Si Beraldo décidait d'aller à Madrid, Diego Simeone devra donc lui promettre un temps de jeu conséquent. En tout cas, sur le papier, cette opération semble cohérente pour toutes les parties. Mais on est encore très loin d'un départ du Brésilien du PSG, qui va d'abord penser à couper un peu.