PSG : Un plan Michael Jordan pour coincer Lionel Messi, c'est raté

Nommé président du FC Barcelone l’année dernière, Joan Laporta n’avait pas pu empêcher le départ libre de Lionel Messi. De son côté, son concurrent Victor Font pensait conserver l’attaquant argentin en créant une marque à son nom.

Près d’un an plus tard, le FC Barcelone et ses supporters n’ont toujours pas digéré le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Les Blaugrana commencent à se relever sur les plans sportif et financier. Il n’empêche que la sortie inattendue de l’Argentin reste un épisode douloureux. Pour rappel, l'ancien capitaine pensait prolonger son contrat. Mais au dernier moment, le président Joan Laporta lui avait annoncé que le club n’avait pas les moyens de le conserver, d’où son départ au PSG et les reproches de Victor Font, scandalisé d'avoir vu la Pulga en larmes avant de partir de Barcelone.

Font n’aurait pas laissé Messi au PSG

En effet, le candidat battu à l’élection présidentielle du Barça, lui, avait un plan pour conserver Lionel Messi chez les Blaugrana. Le concurrent de Joan Laporta envisageait de créer une marque au nom du joueur, en s’inspirant de la collaboration entre Nike et l’ancien basketteur Michael Jordan. « Notre plan pour garder Messi était différent, a décrit Victor Font dans les colonnes de La Vanguardia. Nous aurions réduit la masse salariale et les pertes dès la première année, pour lui offrir un contrat à vie. »

« L'autre jour, je lisais que la marque Jordan développée chez Nike a dépassé les 5 milliards de dollars de revenus cette année, a poursuivi celui qui espérait également nommer l’entraîneur Xavi. Jordan sera payé 150 millions en un an, soit plus que toute autre star actuelle de la NBA et plus que lorsqu'il jouait. Nous allions au-delà du renouvellement conventionnel. Je suis sûr que Messi l'aurait apprécié car cela renforçait son lien avec le Barça. Aujourd'hui, il est urgent de rétablir ce lien. » Sans possibilité de récupérer le Parisien, Joan Laporta envisage de rendre un bel hommage à la légende du Barça.