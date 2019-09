PSG : Un plan anti-Neymar contre Paris, il ricane

Dans : PSG, Ligue 1, Reims.

Mercredi soir, le Stade de Reims se déplace au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Et si le club champenois réalise un bon début de saison, ce match est forcément attendu avec de l’appréhension. D’autant que Neymar, absent en début de saison, revient en très grande forme. Néanmoins, hors de question pour l’entraîneur David Guion de mettre en place un plan anti-Neymar. Car pour le coach de Reims, c’est le collectif de Paris qui fait sa force cette saison…

« On a bien vu toute la semaine dernière qu'ils ont ajouté une discipline collective exceptionnelle qu'ils n'avaient pas la saison dernière. Avec la présence de Neymar qui amène cette plus-value offensive qui permet de faire basculer les matches indécis contre Strasbourg (1-0) et à Lyon. Je trouve qu'ils ont aussi plus de profondeur de banc. Le PSG est inclassable. C'est une équipe qui appartient au top mondial. On se déplace en sachant que s'ils sont dans leurs meilleures dispositions, on va être en grande difficulté. Mais j'ai envie que l'on soit nous-mêmes et que l'on continue à avancer avec nos valeurs et notre identité. La gestion défensive est collective. Il n'y a pas de plan anti-Neymar. Ou alors il faut un plan anti-Bernat, anti-Meunier, anti-tout le monde. Ce qui comptera, c'est la réponse de toute l'équipe ensemble » a prévenu l’entraîneur de Reims avant ce périlleux déplacement à Paris.