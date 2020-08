PSG : Un piège tendu à Leonardo pour Mbappé ?

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid lors de ce mercato, mais du côté des Merengue on pense que tout est prêt pour un transfert en 2021.

Décidé à mettre un terme aux rumeurs sur un possible transfert cet été, Kylian Mbappé a lui-même annoncé via les réseaux sociaux qu’il serait toujours au Paris Saint-Germain pour la saison 2020-2021, l’attaquant français n’en disant pas plus sur la suite de sa carrière dans la capitale. Car du côté du Real Madrid, on se focalise désormais sur le mercato estival 2021, Florentino Perez étant persuadé que Nasser Al-Khelaifi ne retiendra pas Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat. Et ce lundi, AS affirme même que le clan Mbappé, conseillé par le Real Madrid, a déjà repoussé trois offres de prolongation transmises par Leonardo, tout cela dans un plan mûrement réfléchi afin que le prix de l’attaquant français du PSG n’explose pas.

Mieux encore, le quotidien sportif espagnol affirme que le Real Madrid est prêt à finalement laisser Kylian Mbappé prolonger au Paris Saint-Germain afin qu’il puisse avoir une augmentation de salaire immédiate. « Cela pourrait se faire en échange d’une clause libératoire dans le contrat de Mbappé, lequel pourrait partir du PSG pour le Real Madrid ou une autre équipe en échange d’une certaine somme d’argent », explique Marco Ruiz, journaliste de Marca. Un scénario un peu tordu tout de même, on voit mal Leonardo et Nasser Al-Khelaifi tomber dans un panneau aussi gros avec Kylian Mbappé, mais visiblement du côté de Madrid on veut y croire.