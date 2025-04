PSG ‍: Un Parisien va chiper le Ballon d’Or à Dembélé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En cas de sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé fera figure de favori pour le Ballon d’Or. Mais un coéquipier en pleine ascension pourrait bien lui voler la vedette.

Les légendes ont parlé. En marge de la cérémonie des Laureus World Sports Awards lundi, plusieurs anciennes gloires se sont exprimées sur l’attribution des prochains trophées. En ce qui concerne la Ligue des Champions, Fabio Capello ne miserait pas sur le Paris Saint-Germain qu’il annonce stoppé par les Gunners en demi-finales.

Gullit vote Doué

« Arsenal a tout, de la qualité, de l'équilibre sur le terrain et une bonne condition physique, comme le PSG en ce moment. De ce point de vue, les deux équipes se valent, a comparé l’Italien. Mais, je pense qu'en ce moment, Arsenal a quelque chose en plus. Si je devais parier, je pense qu'Arsenal sera meilleur. » Si Fabio Capello ne s’enflamme pas pour le champion de France, Ruud Gullit, lui, n’est pas avare en compliments lorsqu’il évoque les hommes de Luis Enrique.

« J’adore Doué, Barcola et Vitinha, a confié le Néerlandais au quotidien Le Parisien. Il jouait aux Wolves et n’était pas assez bon pour eux et maintenant c’est le meilleur joueur du PSG… Parfois vous voyez des choses si fantastiques. C’est beau de voir Dembélé. Il a trouvé une nouvelle position. Il était toujours à droite, il est au centre et marque beaucoup de buts. C’est sympa, Paris est l’équipe que tout le monde veut voir. »

Emballé, Ruud Gullit ne serait pas surpris de voir un joueur du Paris Saint-Germain remporter le Ballon d’Or dans les prochaines années. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas Ousmane Dembélé qui obtient ses faveurs. « Hormis Lamine Yamal, qui remportera le Ballon d'Or dans les 10 années à venir ? Oh... C'est une question difficile. J'aime beaucoup Doué, du PSG, a-t-il répondu au média NEKO Deportes. Il est jeune lui aussi, ça pourrait être lui. » C’est dire à quel point l’ex-Rennais a marqué les esprits ces derniers mois.