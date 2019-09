PSG : Un Parisien oublié dans l’équipe type, Paris alerte l’UEFA

Dans : PSG, Ligue des Champions.

En démonstration contre le Real Madrid (3-0) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a marqué les esprits.

Au-delà de la performance collective du champion de France, dominateur du début à la fin de la rencontre, plusieurs individualités se sont illustrées. Le double buteur Angel Di Maria est évidemment l’un des protagonistes de la partie, tout comme les latéraux Juan Bernat et Thomas Meunier, passeur décisif et buteur sur le troisième but inscrit. Il est donc normal de retrouver ces trois Parisiens dans l’équipe type de la 1ère journée de la phase de groupes.

En revanche, l’absence d’Idrissa Gueye est difficile à expliquer. Sans doute plus impressionnant que ses coéquipiers nommés dans le onze, le milieu de terrain a fait la loi dans l’entrejeu et aurait mérité une récompense de la part de l’UEFA. C’est pourquoi le club de la capitale n’a pas tardé à exprimer sa surprise sur Twitter, avec une petite plaisanterie sur le volume de jeu du Sénégalais. A noter la présence du Français Mathieu Valbuena, auteur du but de l’égalisation de l’Olympiakos contre Tottenham (2-2).

L'équipe type de l'UEFA : Ter Stegen - Meunier, Alvarez, Tagliafico, Leovac, Bernat - Valbuena, Gündogan, Orsic - Haland, Di Maria.