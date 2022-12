PSG : Un nouveau club débarque, le dossier Skriniar devient fou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à l’Inter Milan, le Slovaque Milan Skriniar n’a toujours pas prolongé. Ses dirigeants restent incapables de s’aligner sur l’offre proposée par le Paris Saint-Germain. Le champion de France semblait bien parti sur ce dossier, mais l’apparition d’un nouvel acteur risque de compliquer la situation.

En raison des nombreux rebondissements annoncés, il est bien difficile de savoir où en est précisément le feuilleton Milan Skriniar. Le défenseur central en fin de contrat négocie une prolongation avec l’Inter Milan depuis plusieurs mois. Mais pour le moment, les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente. Il faut dire que le Paris Saint-Germain ne facilite pas la tâche des Nerazzurri.

Le temps presse pour le renouvellement de Milan Skriniar et une réponse est attendue dans les prochains jours à l'offre de plus de 6M par saison.



~ @DiMarzio via @Corriere pic.twitter.com/yrlAoyKjWC — Inter FR (@InterMilanFRA) December 30, 2022

Depuis cet été, le club de la capitale tente d’arracher la signature du Slovaque avec un salaire alléchant. Le Milanais pourrait percevoir environ 9 millions d’euros par an chez le champion de France, un chiffre impossible à atteindre pour l’Inter Milan. Malgré la confiance affichée par les dirigeants italiens, et les différentes tendances évoquées dans la presse transalpine, il est clair que le Paris Saint-Germain possède un avantage important. Du moins tant que le dossier se résume à un duel avec le pensionnaire de Serie A.

Arsenal se mêle à la lutte

Ce n’est apparemment plus le cas selon le site de Calciomercatoweb qui ajoute Arsenal à la lutte. La source affirme que les Gunners pourraient très bien surprendre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain. On peut penser que le club londonien dispose de moyens suffisants pour au moins s’aligner sur la proposition parisienne. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour la direction francilienne, sachant que le prestige de la Premier League représente toujours un argument non négligeable pour les joueurs. Reste à savoir quelle sera la décision de Milan Skriniar qui ne laisse rien fuiter quant à ses intentions.