Dans : PSG, Mercato.

Depuis un peu moins d’un an, Neymar est le joueur le plus cher du monde. Un record que le Brésilien a explosé avec son transfert du FC Barcelone au Paris SG. Une somme de 222 ME qui a totalement défrayé la chronique, et a fait basculer tout le marché du football dans une autre dimension. Si cela a été un choc pour beaucoup de monde, cela a également été le cas pour le joueur, qui avoue ne pas vouloir penser à tout ce que son arrivée à Paris a généré, pour mieux se concentrer sur le jeu et ce qu’il sait faire. Dans un entretien au site Spox.com, le Brésilien est ainsi revenu sur cette étiquette de joueur le plus cher du monde, et que ce n’était pas spécialement une bonne chose pour lui.

« Je ne suis pas fier de cette somme de transfert, pas plus que d'être devenu le joueur le plus cher de tous les temps. C'est de l'argent, rien d'autre. Je n'y peux rien. Personnellement, j'aurais payé moins pour moi... Se référer uniquement à la somme de transfert ne t'aide pas à avancer. Cela ne permet pas davantage de déterminer à quel point tu es vraiment bon. Le plus important pour moi, cela a été d'être en bonne forme immédiatement après mon arrivée, de sortir d'excellents matches et d'avoir gagné quelques titres cette saison. Je me sens vraiment bien à Paris », a assuré un Neymar désormais concentré sur la Coupe du monde, avec une énorme revanche à prendre après l’échec à domicile en 2014.