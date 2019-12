PSG : Un milliard de budget ? Une solution qui fera tousser

Dans : PSG.

En s’offrant Neymar puis Kylian Mbappé à l’été 2017, le Paris Saint-Germain s’est attiré les foudres de l’UEFA et de son désormais célèbre fair-play financier.

Assurément, le club de la capitale ne peut plus faire n’importe quoi sur le marché des transferts, sous peine de se faire taper sur les doigts par l’instance européenne. Heureusement, le Paris Saint-Germain dispose d’une puissance économique de feu, grâce à ses nombreux contrats de sponsoring notamment. Et cela pourrait s’accroître dans les prochaines semaines puisque le champion de France en titre envisage sérieusement la signature d’un accord de naming pour le Parc des Princes. Une possibilité qui n’emballe pas les supporters, mais qui pourrait rapidement devenir indispensable vis-à-vis de l’UEFA selon l’économiste Vincent Chaudel, expert en marketing du sport.

« Le Paris Saint-Germain se doit de poursuivre sa croissance commerciale. Tout d’abord pour répondre aux exigences du Fair-Play Financier. Le club doit trouver de nouveaux sponsors pour continuer à réduire la part représentée par les partenaires qataris dans ses revenus commerciaux. Et la signature d’un accord de naming colle bien à la vision internationale que cherche à impulser QSI depuis son arrivée à la tête du PSG. Le Paris Saint-Germain est aujourd’hui engagé dans une intense course à la croissance de chiffre d’affaires que se livrent les principales formations du Vieux Continent. Aujourd’hui, les vrais concurrents du PSG ne sont plus l’OM ou l’OL mais le Real Madrid, le FC Barcelone, le FC Bayern, Manchester United, Manchester City… Et certains d’entre eux – dont notamment le Real Madrid et le FC Barcelone – vont prochainement dépasser la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires » a commenté Vincent Chaudel, interrogé par Ecofoot. Le PSG pourrait donc être contraint de renommer son historique Parc des Princes pour augmenter encore et toujours ses revenus…