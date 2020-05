PSG : Un mercato version Neymar-Mbappé, on oublie en 2020

Dans : PSG.

Epidémie de Covid19 oblige, le Paris Saint-Germain ne fera pas un mercato de feu en 2020, la situation étant beaucoup trop incertaine dans le monde du football.

Il y a trois ans, le Paris Saint-Germain s’apprêtait à faire le mercato du siècle, puisqu’en quelques semaines le club de la capitale dépensait 400ME afin de s’offrir Neymar puis Kylian Mbappé. Un double coup d’éclat resté dans toutes les mémoires. Mais cet été, les supporters du PSG ne doivent pas s’attendre à un feu d’artifice sur le marché des transferts, car du côté de l’Emir du Qatar on a demandé à Nasser Al-Khelaifi de rester raisonnable et prudent, l’économie général, et pas que celle du football, étant devenue très incertaine compte tenu de la crise provoquée par l’épidémie de coronavirus. Journaliste sur TF1, Julien Maynard a confié sur ParisTeam.fr qu’il s’attendait plus à un mercato de complément qu’à une vraie révolution.

Et le journaliste de Téléfoot de livrer le fond de sa pensée. « Paris cherche surtout à se renforcer défensivement. L’achat d’un n°6 est également à l’étude. Du côté des départs, hormis ceux concernant les joueurs en fin de contrat, la situation de Draxler est à suivre de près. Devant, il y a le cas de Mauro Icardi à régler avec principalement son option d’achat à lever. Quid également d’Edinson Cavani. Si on regarde tout cela, il y a beaucoup de dossiers à régler et peut-être qu’il ne faut pas s’attendre à l’arrivée de trois-quatre grands noms comme on a eu l’habitude de voir ces dernières saisons. On se dirige plus vers des ajustements et un mercato dans la continuité de celui de l’été dernier avec juste quelques retouches », a prévenu Julien Maynard, conscient que la situation est réellement complexe cet été pour le football.