PSG : Un mercato de génie, l'Espagne s'incline devant Leonardo

Dans : PSG.

Venant d’Espagne, les louanges sont rares en ce qui concerne le PSG. Ce jeudi, Marca félicite Leonardo pour son mercato, qui a fait de Paris un outsider crédible au titre en Ligue des Champions.

Sans recruter de stars mondiales, le Paris Saint-Germain a-t-il enfin réussi à créer l’équipe la plus à même d’aller loin en Ligue des Champions, le véritable objectif des dirigeants qataris depuis leur arrivée en 2011 ? Cela y ressemble pour le moment vu de France, mais également vu de l’étranger. Ce jeudi, Marca a littéralement félicité Leonardo pour le recrutement effectué cet été, qui permet au PSG de rééquilibrer son équipe, et de la rendre plus solidaire et compétitive.



« La nouvelle politique de transfert de Leonardo : Auparavant, le PSG cherchait des stars maintenant, avec les contraintes du fair-play financier, il a fait venir des joueurs capables d’équilibrer l’équipe, ce qui manquait au milieu de terrain. Pour beaucoup, c’est le secret du nouveau PSG, celui d’avoir enfin compenser le départ de Thiago Motta. Avec Marquinhos, Verratti et Gueye, et la mentalité d’Herrera, c’est la réussite de Leonardo », a expliqué le quotidien madrilène, qui tire son chapeau aux opérations réalisées par le directeur sportif brésilien. Suffisamment rare pour être souligné, surtout venu d’Espagne. Même si les supporters parisiens n'ont pas eu besoin de cette approbation pour penser en bien des premières décisions de Leonardo cet été au PSG.