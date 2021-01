PSG : Un match avec du public pour un test XXL contre le covid !

Dans : PSG.

Afin de participer à une étude sur la propagation du covid, le Paris Saint-Germain pourrait organiser un match avec des supporters volontaires.

Depuis plusieurs semaines, afin de pouvoir organiser de nouveau des spectacles avec du public, les professionnels préparent l’organisation d’un concert qui sera en fait un véritable test grandeur nature afin de savoir les risques de propagation du covid dans une telle situation. Un tel test a été fait le mois dernier en Espagne, les spectateurs, qui avaient tous fait un contrôle antigénique avant le concert, devaient porter un masque, et la ventilation de la salle avait été poussée, mais ils étaient autorisés à chanter et danser normalement et sans un éloignement physique. Une semaine plus tard, tout le monde avait été contrôlé et aucun cas positif n’avait été signalé. Tandis qu’en France, l’industrie du spectacle veut faire le même test avant de relancer la machine, le football pourrait également lancer une expérience de ce type afin de montrer aux autorités que le retour du public dans les stades est possible.

Ce dimanche, le JDD affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient prêts à un tel test grandeur nature lors d’un match. « L’idée est d’avoir un public volontaire testé avant et après un rassemblement, un match en l’occurrence, afin d’analyser la transmission du virus », explique l’hebdomadaire, qui précise bien que les supporters concernés seront tous des volontaires et qu’ils devront se soumettre à des tests avant et après le match, tout en acceptant de se confiner pendant une semaine afin de ne pas fausser les résultats. Rien n'a encore été officialisé par le PSG et les autorités, mais Nasser Al-Khelaifi semble avoir de l'intérêt pour ce test grandeur nature. A l'heure où l'on reparle de plus en plus sérieusement d'un reconfinement, les autorités seront-elles prêtes à faire cela ? Rien n'est moins certain.