PSG : Un manque de rythme en LdC, ce Parisien en rigole

Contrairement aux autres principaux championnats européens, la Ligue 1 n’a pas repris sa saison. De quoi représenter un handicap pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ? Pas si sûr.

Les deux pensionnaires de Ligue 1 pourront-ils rivaliser avec leurs adversaires en Ligue des Champions ? Le débat anime l’actualité depuis l’arrêt définitif de la saison du championnat français. Car de leur côté, les autres principales ligues européennes ont toutes relancé leur exercice 2019-2020. Leurs équipes auront donc retrouvé des sensations et du rythme avant la reprise de la Ligue des Champions en août prochain. Mais ne comptez pas sur le Paris Saint-Germain pour s’en servir comme excuse. En effet, le gardien Sergio Rico, que le club francilien tente de conserver en prêt jusqu’en août, assure que ce prétendu handicap ne changera rien.

« La compétition te donne ce supplément d'étincelle ou de préparation. L'arrêt de la saison que nous avons subi ne doit pas être une excuse, a annoncé l’Espagnol sur les ondes de Radio Marca. On doit se concentrer pour arriver dans les meilleures conditions possibles à cette date. On a envie de revenir et de se sentir footballeurs. Ce format de la Ligue des Champions sera une expérience totalement nouvelle pour tout le monde. On va essayer de s'entraîner le plus possible pour arriver à 100% lorsque la compétition reprendra. » L’avantage pour les clubs de L1, c’est que le « Final 8 » sans match aller-retour sera moins exigeant sur le plan physique.