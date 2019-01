PSG : Un joueur zappe l'avion pour Paris après le stage au Qatar

Dans : PSG, Mercato.

Présent au Qatar pendant le stage de cette semaine, Jesé Rodriguez n’a pas pris l’avion avec ses coéquipiers pour revenir à Paris ce jeudi.

Une petite surprise pour un joueur récemment complimenté par son entraineur, et qui avait toujours le petit espoir de se voir offrir un peu de temps de jeu en seconde partie de saison. Il n’en sera à priori rien, puisque l’attaquant formé au Real Madrid a pris la direction de l’Espagne, affirme RMC. Le but de ce changement de cap ? Convaincre un club de Liga qu’il peut encore offrir ses services pour un prêt dans la deuxième partie de saison. Encore jeune et redevenu affuté, Jesé Rodriguez a deux semaines pour trouver un point de chute, mais il ne se met clairement pas le couteau sous la gorge.

La preuve puisqu’il a refusé une proposition récente de Valladolid, qui ne le satisfaisait pas. Autant dire que les chances de voir un deal aboutir sont maigres malgré son départ vers l’Espagne. Reste à savoir si un accord pourra être trouvé dans les dernières heures du marché des transferts, au moment où certains clubs pourraient tenter une opération de la dernière chance. Et de son côté, le Paris Saint-Germain ne sera clairement pas regardant sur la future destination de son attaquant, tout de même recruté pour 25 ME à l’été 2016.