PSG : Un indésirable vendu 10 millions, Leonardo jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L'hiver dernier, Leonardo a prêté Rafinha à la Real Sociedad. Lors du prochain mercato, le Brésilien pourrait rapporter 10 millions d’euros au PSG.

Depuis plusieurs mois, l’état-major du Paris Saint-Germain reproche à Leonardo de ne pas parvenir à trouver de portes de sorties aux indésirables de l’effectif. Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Mauro Icardi et Colin Dagba sont régulièrement cités comme des candidats au départ mais sont toujours au PSG. L'hiver dernier en revanche, Leonardo avait réussi à se délester de Rafinha, totalement inutilisé par Mauricio Pochettino à Paris. Prêté à la Real Sociedad, le Brésilien ne réalise pas une saison de folie avec 14 matchs en Liga et un seul but inscrit. Néanmoins, le journal Sport dévoile que la Real Sociedad souhaite recruter définitivement le frère de Thiago Alcantara et va prochainement entrer en négociations avec le Paris Saint-Germain avant de définir le montant du futur transfert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafinha Alcantara (@rafalcantara)

Rafinha à la Real Sociedad pour 10 ME ?

« Rafinha est très bon pour la Real, il joue très bien. Il a de l’essence pour jouer 65 minutes (par match), mais il est très bon » a d’ailleurs confié une source interne à la Real Sociedad au journal Sport. C’est ainsi que les négociations vont débuter entre le club basque et le Paris Saint-Germain pour le transfert définitif de Rafinha, sur qui le PSG ne compte évidemment pas pour l’avenir. Et l’état-major parisien pourrait avoir une très bonne nouvelle dans ce dossier puisque la vente de Rafinha pourrait rapporter entre 8 et 10 millions d’euros au Paris Saint-Germain, une véritable prouesse de la part du directeur sportif Leonardo si cela se confirmait. C’est assurément en bouclant ce genre de dossier que « Leo » a une chance de sauver sa place, alors que le directeur sportif du PSG est de plus en plus sérieusement menacé par le Qatar au PSG.