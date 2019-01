PSG : Un incroyable pari tenté par Thomas Tuchel et le PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thomas Tuchel a reçu des ordres pour ne plus faire jouer Adrien Rabiot, mais cela n'a pas été le cas concernant un autre footballeur parisien dont on a presque oublié l'existence. En effet, recruté par le Paris Saint-Germain au Real Madrid en 2016 pour 25ME, Jesé Rodriguez semblait bien parti pour devenir le plus gros bug de l'ère qatarie du PSG. Oui mais voilà, l'attaquant espagnol semble en avoir fini avec son hygiène de vie déplorable, Jesé ayant reconnu qu'il avait tourné le dos à quelques amis, et qu'il s'était remis au boulot.

Et cela se voit puisque le joueur a perdu 7 kilos, l'embauche d'un coach physique personnel et un travail enfin sérieux ayant également contribué à ce retour en forme. Désormais, Jesé Rodriguez arrive même largement en avance au Camp des Loges et part souvent le dernier. Et si certains pensent que cela cache un désir de partir du Paris Saint-Germain, ParisTeam.fr affirme le contraire. Car même si des rumeurs circulent sur un prêt de l'attaquant à Valladolid, l'entraîneur allemand du PSG pourrait avoir d'autres intentions. « Thomas Tuchel réfléchirait donc, selon nos informations, à récompenser Jesé Rodriguez pour tous ses efforts. Il songerait à le réintégrer dans le groupe professionnel et éventuellement lui donner du temps de jeu pour cette deuxième partie de saison où il pourrait avoir un rôle de "super sub", c'est-à-dire un joueur qui donnera tout sur le terrain dès que l'on fera appel à lui », affirme le site spécialisé dans le Paris Saint-Germain. On aura peut-être une réponse ce samedi lorsque Thomas Tuchel dévoilera son groupe pour le match de Coupe de France contre Pontivy.