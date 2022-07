PSG : Un gardien de Barcelone pour remplacer Navas ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec Donnarumma et Navas, le PSG a deux excellents gardiens mais aussi deux titulaires possibles. Donc, bien difficile d'envoyer l'un des deux sur le banc. L'Italien devrait être privilégié dans le futur, poussant Navas vers la sortie. Il faut donc un nouveau numéro deux.

Il y a un homme de trop dans les cages du PSG. Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont du se partager la place de titulaire lors de la saison écoulée. Mais, pour la prochaine saison, le club parisien veut arrêter une alternance mal vécue par les deux hommes. Vraisemblablement, la direction sportive a tranché en faveur de l'Italien. Cela pousse Keylor Navas à partir cet été pour jouer des matches, alors que le Mondial au Qatar se profile. Si au PSG on s'est déjà fait à ce scénario, il faut quand même pallier à ce départ.

Inaki Pena, futur numéro deux au PSG ?

Le club parisien ne manque pas de solutions à ce poste dans son effectif. Toutefois, il aimerait dénicher un numéro deux de qualité, fiable et qui ne rechignerait pas à la tâche. Le banc de touche, Inaki Pena l'a bien connu au Camp Nou. Le gardien remplaçant du FC Barcelone était le numéro deux voire trois dans le club catalan avant d'être envoyé en prêt lors des six derniers mois à Galatasaray. Il a notamment réalisé de grandes performances en Ligue Europa, y compris face à son club formateur qu'il avait rencontre en huitième de finale.

🚨 Luis Campos aimerait recruter le gardien de but de Galatasaray ( prêté par le Barça ) Iñaki Peña. Il pourrait arriver libre à l’été 2023 et s’installer comme doublure de Gigi Donnarumma 🔴🔵



🗞 AS pic.twitter.com/GBsHOzQ17u — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) July 8, 2022

Selon AS, cela n'a pas échappé à Luis Campos. Le nouveau conseiller sportif du PSG veut en faire le nouveau numéro deux derrière Donnarumma. « Un des objectifs du PSG pour la saison prochaine est Inaki Peña, gardien de 23 ans actuellement au FC Barcelone et que Luis Campos a bien connu lors de son passage au Galatasaray, où Peña a été prêté la saison dernière. L’Espagnol qui a un contrat jusqu’en 2023, pourrait rentrer en négociation avec le PSG en janvier 2023 afin de devenir la doublure de Donnarumma pour la saison 2023/2024 », a publié le journal espagnol. Une option intéressante, reste à convaincre un joueur qui a pris goût aux matches en Turquie et qui pourrait ambitionner une place de titulaire dans un club moins prestigieux.