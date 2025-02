PSG ‍: Un formidable joueur brésilien attendu à Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque déjà pas d'idées pour se renforcer lors du prochain marché des transferts Le club de la capitale apprécie tout particulièrement le profil d'Andrey Santos, qui réalise une grosse saison du côté de Strasbourg.

Luis Enrique est très exigeant sur le marché des transferts. L'entraîneur espagnol du PSG veut des joueurs motivés à l'idée de le rejoindre et parfaitement adaptés à ses idées de jeu. L'entente n'a donc pas toujours été parfaite avec Luis Campos, même si les deux hommes arrivent à travailler en symbiose depuis quelques semaines. Un profil a d'ailleurs l'air de les convaincre tous les deux, à savoir celui d'Andrey Santos. Le milieu de terrain brésilien, prêté par Chelsea à Strasbourg, est l'un des meilleurs joueurs à son poste cette saison en Ligue 1.

Andrey Santos, le PSG convaincu ?

Selon les informations de la presse anglaise, le PSG fait en effet bien partie des clubs intéressés pour s'attacher les services de l'international auriverde. Chelsea ne compterait finalement plus sur lui l'été prochain et veut profiter de sa dynamique pour récupérer un gros chèque. En fin de contrat avec les Blues en juin 2030, Andrey Santos est estimé à quelque 25 millions d'euros. Une valeur qui pourrait encore augmenter si le joueur continue sur sa bonne dynamique. Il en est à 7 buts et 2 passes décisives en 19 matchs joués avec le RC Strasbourg en Ligue 1 cette saison.

Santos pourrait être la sentinelle recherchée par Luis Enrique depuis des semaines au PSG. Il pourrait également compenser le départ de Fabian Ruiz si l'Espagnol était poussé vers la sortie. Luis Campos prépare en tout cas les arrières du PSG et place ses pions avec l'entourage d'Andrey Santos, qui ne devrait pas être insensible à l'intérêt francilien et de Luis Enrique.