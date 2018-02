PSG : Un énorme coup dur pour le Real Madrid ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur du troisième et dernier but du Real Madrid, mercredi dernier face au PSG, Marcelo a permis aux Merengue de prendre un bel avantage dans la course aux quarts de finale de la Ligue des champions, mais avant cela il a également posé de nombreux problèmes aux joueurs parisiens. Cependant, dans la perspective du match retour au Parc des Princes, il est très probable que Zinedine Zidane devra se passer du Brésilien, sorti sur blessure en première période dimanche soir lors du match gagné par le Real Madrid contre le Bétis.

En effet, selon les premiers examens, Marcelo souffrirait d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Le joueur madrilène passera mardi une IRM afin de connaître plus précisément la nature et la gravité de cette blessure, mais du côté du Real Madrid on semble être très pessimiste. Car si cette lésion se confirme, alors le forfait de Marcelo pour la rencontre retour le 6 mars prochain sera très probable. Un énorme coup dur pour la formation de Zinedine Zidane, Marcelo étant non seulement un joueur de base de son onze de départ, mais également un des leaders de ce Real Madrid. Nul doute que du côté du Paris Saint-Germain on va être attentif aux informations médicales en provenance d'Espagne concernant le joueur brésilien.