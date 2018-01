PSG : Un départ en bonne voie pour ce bug à 33ME ?

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Recruté à la demande d'Unai Emery pour 33ME, Grzegorz Krychowiak n'a pas fait long feu au Paris Saint-Germain, le club de la capitale acceptant de prêter un an plus tard à West Bromwich Albion. Oui mais voilà, du côté du club de Premier League, l'international polonais n'est pas plus convaincant et WBA souhaite déjà le renvoyer au PSG, son salaire étant pénalisant pour un joueur au temps de jeu aussi réduit.

Et c'est dans ce cadre que ce lundi AS annonce que Getafé négocie déjà activement avec le Paris Saint-Germain afin d'obtenir à son tour le prêt de Grzegorz Krychowiak. En Espagne, le milieu de terrain du PSG garde toujours une bonne image, son passage à Séville ayant été remarqué et remarquable. Le quotidien sportif espagnol précise cependant que si les discussions ont débuté entre le club de la banlieue madrilène, l'accord est loin d'être trouvé, Getafe n'ayant pas les moyens financiers de prendre une grosse partie des 400.000 euros du salais mensuel de Grzegorz Krychowiak.