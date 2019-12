PSG : Un deal à 9 ME pour régler le dossier Cavani ?

Dans : PSG.

Superstar et meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a tout de même beaucoup de mal à digérer son changement de statut.

Entre ses blessures récurrentes et l’efficacité chronique de Mauro Icardi, l’Uruguayen est descendu brutalement dans la hiérarchie. Il vient de connaitre une année 2019 très décevante, et se dirige inévitablement vers la sortie. Nasser Al-Khelaïfi ne lui proposera pas de prolongation de contrat, mais pourrait avoir une autre idée en tête. En effet, pour son temps de jeu assez faible, l’ancien napolitain possède tout de même un salaire de titulaire. S’il ne lui reste que six mois de contrat, une solution est envisagée par L’Equipe ce mardi. Le PSG pourrait ainsi décider de libérer Edinson Cavani de son contrat, pour le permettre de signer librement dans le club de son choix dès le mois de janvier.

Le but de cette opération serait principalement financier, puisque cela permettrait à Paris d’économiser 9 ME en salaire, ce qui n’est pas négligeable. Le danger est toutefois évident, et double : se couper définitivement avec une partie des supporters qui adulent Cavani, et se mettre en danger en cas de pépin physique en attaque. Toutefois, avec Icardi et Mbappé, Thomas Tuchel possède d’autres solutions pour jouer en pointe si le besoin s’en faisait sentir. Mais avec l’hécatombe de la saison passée, le PSG n’a probablement l’envie de prendre aucun risque, et doit se dire que cela vaut le coup, et le coût, de garder Cavani si son expérience et son sens du but étaient nécessaires en deuxième partie de saison.