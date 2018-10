PSG : Un deal à 25 ME, Lo Celso et le Betis disent merci Paris

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que le Paris Saint-Germain manque de solutions dans l’entrejeu, l’entraîneur Thomas Tuchel a accepté de libérer Giovani Lo Celso cet été.

Le milieu de 22 ans a été prêté pour une saison au Betis Séville, qui a négocié une option d’achat abordable. En effet, le club andalou sera obligé de recruter l’Argentin pour 25 M€ en cas de qualification européenne. Etant donné les débuts réussis de Lo Celso en Liga, tout le monde considère déjà cette opération comme une excellente affaire. A commencer par Enrique Garcia, le journaliste d’Estadio Deportivo.

« Lo Celso convient très bien au Betis. C’est un footballeur dont le style va très bien avec la philosophie du club, a commenté notre confrère pour Foot Mercato. A toutes ses apparitions, il a fait une très bonne impression, il a fait de bonnes choses. Malgré deux ou trois séances d’entraînement, Setien l’a fait jouer. Il a joué trois matchs en tant que titulaire comme milieu de terrain et comme relayeur. Je crois qu’il s’adapte mieux à la position de relayeur car le coach peut en tirer meilleur parti de sa qualité. Le public est très enthousiaste à son sujet. Je le vois très bien ici. »

Lo Celso veut rester au Betis

Cela tombe bien, Lo Celso lui-même se verrait bien rester sur la durée. « Pour le moment, j'essaye de profiter au quotidien, de continuer à m'adapter, mais je me sens très à l'aise et c'est important pour un joueur, a confié l’international argentin. En ce qui concerne l'avenir, on verra, mais je suis très content. J'aimerais rester ici, je suis heureux, j'ai trouvé un bon groupe mais je ne peux pas en dire plus. » Si l’actuel cinquième de Liga poursuit sur sa lancée, le suspense ne durera pas longtemps…