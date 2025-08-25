PSG ‍: Un crack néerlandais déclenche une guerre avec Madrid

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid est toujours très actif lorsqu'il s'agit de suivre un jeune joueur bourré de talent. Le club merengue lorgne notamment sur Kees Smit, pépite néerlandaise de 19 ans.

Le Real Madrid a récemment eu gain de cause dans des dossiers majeurs menant à de jeunes pépites. La signature de Franco Mastantuono a ravi les fans et observateurs du club espagnol. Enormément de jeunes joueurs veulent rejoindre les rangs de la Casa Blanca afin de réaliser leur rêve. Un autre prodige pourrait bientôt débarquer dans la capitale espagnole : Kees Smit. Le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar est considéré comme l'un des plus gros cracks du football batave et le Real Madrid ne veut pas passer à côté. Mais les pensionnaires de Santiago-Bernabéu ne sont pas les seuls intéressés par les services du natif de Heiloo, récemment supervisé au cours d'un match contre Volendam.

Le PSG encore à la lutte avec le Real Madrid au mercato

Selon les informations de Defensa Central et de Fichajes, le PSG est aussi de la partie pour recruter Smit. Encore sous contrat avec Alkmaar jusqu'en juin 2028, le joueur est estimé à quelque 5 millions d'euros. Mais compte tenu des clubs intéressés, son club pourrait faire grimper les enchères. Le discours du club parisien sera déterminant pour avoir une chance de signer Kees Smit, qui privilégie apparemment un transfert prochain au Real Madrid. Son idée, avant cela, est de continuer sa progression dans son pays. Que ce soit au PSG ou au Real Madrid, la concurrence est forte et mieux vaut y signer à maturité. Outre les deus clubs cités plus haut, l'Ajax, Manchester United, l'Inter et Liverpool surveillent aussi la situation concernant Smit. De quoi faire plaisir au crack batave de 19 ans.