PSG : Un crack ciblé au Brésil, ce n'est pas Endrick

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par le profil d’Endrick (16 ans), le PSG est également sur les traces d’un autre crack au Brésil.

Il y a un an et demi, le Paris Saint-Germain n'avait pas besoin de faire preuve d’originalité sur le marché des transferts en recrutant des trentenaires connus de tous avec Sergio Ramos ou encore Lionle Messi. L’été prochain, Luis Campos pourrait faire tout l’inverse en misant principalement sur de jeunes joueurs encore inconnus en Europe. Ce n’est un secret pour personne, le club de la capitale est très intéressé par le profil d’Endrick, l’attaquant de 16 ans évoluant à Palmeiras et qui figure également sur les tablettes du Real Madrid. Selon les informations du journaliste brésilien Jorge Nicola, un autre jeune joueur évoluant au Brésil est sur les traces du Paris Saint-Germain. Il s’agit de l’ailier droit Estevão Willian qui évolue lui aussi à Palmeiras mais qui joue dans l’équipe U17.

Le PSG s'intéresse à Estevão Willian

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Estevao Willian (@estevaowilian_)

En s’intéressant à ce très jeune joueur de 15 ans, le Paris Saint-Germain marque donc son intérêt pour des grands talents sud-américains à recruter en post-formation. Mais cet éventuel transfert coûtera cher au club de la capitale car selon le journaliste brésilien, Estevão Willian ne quittera pas Palmeiras pour une somme inférieure à 25 millions d’euros. Autant dire qu’à ce prix, le Paris Saint-Germain ne va pas se précipiter et va continuer de prendre le temps d’observer ce jeune attaquant jugé comme très prometteur. A seulement 15 ans, il s’agit néanmoins de ne pas s’enflammer et de ne pas céder à la tentation de signer un gros chèque pour le recruter avant que toute l’Europe soit à ses trousses. Pour le moment, le PSG est le seul gros club européen intéressé par le recrutement de ce jeune attaquant en post-formation selon le journaliste brésilien mais nul doute que cette rumeur fera du bruit chez les scouts des plus grands clubs de la planète.