PSG : Un coup tordu de Paris au mercato, le Barça s'affole

Samedi encore, du côté de Barcelone, on ricanait de voir le Paris Saint-Germain essayer de faire le forcing pour faire signer Frenkie de Jong, le club catalan estimant avoir pris très clairement l'avantage sur le PSG dans ce dossier. Mais ce dimanche, changement de ton du côté du Barça, et de Mundo Deportivo qui voit désormais un coup tordu se préparer au Paris SG. En effet le média, devenu assez clairement la courroie de transmission du FC Barcelone, estime que les dirigeants du Paris Saint-Germain tentent de retourner le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam en essayant de faire venir en même temps que lui Matthijs de Ligt, un joueur que le Barça ne convoite pas.

Autrement dit, le Paris Saint-Germain veut associer dans l'opération Matthijs de Ligt et Frenkie De Jong, car il sait que les deux joueurs sont très proches et que le club néerlandais sera forcément favorable à cette double vente qui lui rapportera beaucoup plus. Le FC Barcelone, qui affirme avoir l'accord de De Jong, ce que personne ne confirme, se demande toujours comment le PSG fait pour avancer dans les négociations alors que la menace du fair-play financier plane toujours sur le club de la capitale. Et la confiance totale qui existait du côté catalan a clairement pris du plomb dans l'aile.