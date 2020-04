PSG : Un coup de tonnerre dans le dossier Cavani ?

Dans : PSG.

Adulé des supporters du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani semblait promis à un départ libre en fin de saison. Mais les événements actuels semblent changer la donne.

Il y a encore quelques mois, la messe était dite, Edinson Cavani arrivant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, El Matador devait céder sa place à Mauro Icardi, l’attaquant argentin prêté par l’Inter. Même si ce dernier allait tout de même coûter la coquette somme de 70ME au PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, tout comme Thomas Tuchel, étaient convaincus que le mari de Wanda Nara était l’attaquant qu’il fallait pour aider Neymar et Kylian Mbappé plutôt qu’Edinson Cavani. Mais en quelques semaines la tendance s’est brutalement renversée, à la fois parce que Mauro Icardi a tout de même montré ses limites, mais également en raison du retour au premier plan d’Edinson Cavani, toujours chouchou numéro 1 des fans du Paris SG. Malgré certaines limites connues depuis longtemps, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a renvoyé Mauro Icardi sur le banc.

Et si cela ne suffisait pas, est alors arrivée l’épidémie de coronavirus. Le Paris Saint-Germain s’est retrouvé totalement à l’arrêt, mais surtout l’économie du football a été violemment impactée par ce choc. L’idée même de dépenser 70ME semble désormais moins évidente, le PSG ne pouvant pas faire comme si la crise ne l’effleurait pas. Et ce dimanche, L’Equipe affirme que du côté de Leonardo on envisage de plus en plus sérieusement de proposer une prolongation à Edinson Cavani, même si le directeur sportif brésilien doit encore convaincre Thomas Tuchel que ce choix s’impose. Pour l’instant, confiné en Uruguay, Edinson Cavani n’a reçu aucune offre dans ce sens de la part du Paris Saint-Germain, mais El Matador semble lui aussi prêt à dire banco au PSG si l’accord est possible. Les planètes semblent s'aligner, reste à savoir quand tout cela peut se concrétiser.