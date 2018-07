PSG : Un coup de théâtre de plus pour Adrien Rabiot ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le nom d'Adrien Rabiot a été cité du côté de l'Italie, puis plus récemment du FC Barcelone, le Barça ayant mis le paquet afin de faire craquer l'entourage du milieu de terrain français du Paris Saint-Germain. Et pendant quelques semaines, on a réellement pensé qu'Adrien Rabiot allait faire le forcing pour partir du PSG pour rejoindre le Barça, alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Ce week-end encore, la presse espagnole indique que le joueur formé au Paris SG allait jouer une ultime saison avec le club de capitale et partir libre l'été prochain, histoire de montrer à Nasser Al-Khelaifi qu'il avait eu tort de le garder coûte que coûte.

Mais ce mardi, revirement total puisque ESPN confirme ce qu'annonçait Paris United, à savoir qu'Adrien Rabiot va non seulement rester au Paris Saint-Germain, mais qu'en plus il va bien prolonger son contrat, avec une revalorisation salariale à la clé. « Selon nos sources, après des doutes initiaux, l'Allemand a gagné la confiance de l'international français, qui devrait mettre fin aux spéculations sur son avenir une fois que l'équipe sera de retour à Paris. Rabiot et sa mère Véronique, qui lui sert d'agent, devraient rencontrer le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, après le Trophée des Champions à Shenzhen, en Chine, et il ne devrait pas être difficile de s'entendre sur de meilleures conditions contractuelles », indique l'envoyé spécial du média américain à Singapour, où le Paris Saint-Germain est actuellement.