PSG : Un coup de fil de Zidane, et ce deal XXL est bouclé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nouvelle journée chargée annoncée sur le marché des transferts, et cela pourrait se bousculer à plusieurs niveaux au Paris Saint-Germain.

Non pas forcément sur Neymar, même si le dossier du Brésilien est toujours en toile de fond, mais concernant Alphonse Areola. Pas prévu le concernant, son départ pour le Real Madrid est désormais en très bonne voie. Selon plusieurs sources, le gardien parisien a accepté l’idée de rejoindre le club merengue ce week-end, après le match face à Metz de ce vendredi. Un coup de téléphone signé Zinedine Zidane dans la semaine, lui assurant qu’il était bien désiré au Real Madrid, aurait fini de faire basculer le titi parisien.

Ce serait toutefois sous la forme d’un prêt selon RMC, afin de permettre au Real Madrid de récupérer rapidement un gardien. Car dans l’autre sens, Keylor Navas a lui donné son aval pour un transfert qui est quasiment bouclé. Longtemps réticent à quitter la Maison Blanche, le Costaricien s’est fait une raison et préfère être titulaire dans une équipe amenée à disputer la Ligue des Champions avec des ambitions, qu'éternel remplaçant de Courtois au Real. Le transfert sera compris entre 14 et 18 en fonction des possibles bonus, et le portier signera pour trois ans au PSG, avec un salaire de 6 ME annuel. De quoi bouleverser la situation au poste de gardien de but, ce que voulait Leonardo depuis son arrivée.