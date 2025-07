PSG ‍: Un clash entre des familles de joueurs en pleine finale ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain vit une saison de rêve, et cela pourrait se terminer en apothéose grâce à la Coupe du Monde des clubs. Le groupe vit bien, même si L'Equipe révèle qu'il y a eu un coup de chaud lors de la finale de la Ligue des champions.

On était bien loin du fameux clash entre le clan Rabiot et d'autres familles d'internationaux français lors de la finale du Mondial 2022 au Qatar, mais à en croire José Barroso, journaliste de L'Equipe qui suit actuellement le PSG aux États-Unis pour le Mondial des clubs, cela a légèrement chauffé dans les tribunes de l'Allianz Arena le mois dernier à l'occasion de la finale de la Ligue des champions pourtant facilement remportée 5-0 par le Paris Saint-Germain. Ce sont les proches de Gianluigi Donnarumma et ceux de Khvicha Kvaratskhelia qui se seraient échangés des mots pas très sympathiques en pleine finale, alors que pourtant le PSG marchait sur l'Inter et n'avaient pas grand-chose à craindre.

Le PSG est une famille avec ses avantages et ses inconvénients

Même si l'entente est excellente au sein du vestiaire parisien, les entourages sont parfois un peu trop énervés et cela a été le cas du côté de Munich. « Comme dans les fa­milles, ça n'empêche pas des moments de tension. Lors de la finale de la Ligue des champions, le 31 mai contre l’lnter Milan, les entourages de Kvaratskhelia et de Donnarumma se sont chi­canés après plusieurs occasions ratées par le Géorgien. Mais l’an­cien Napolitain a fini par y aller de son but et l’euphorie de la victoire a réconcilié tout le monde sous le ciel étoilé de Munich », explique notre confrère, qui rappelle cependant qu'en interne, les joueurs vivent en parfaite harmonie, notamment parce qu'ils parlent tous plusieurs langues, que l'effectif s'est rajeuni et que cela favorise la communication, là où dans le passé certains groupes s'étaient créés. Mais Luis Enrique a tenu à ce que ces frontières connues dans le passé disparaissent, et l'entraîneur y est parvenu.

Le quotidien sportif confirme qu'Ousmane Dembélé est le leader naturel au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, le candidat au Ballon d'Or 2025 faisant l'unanimité par « sa simplicité, sa jovialité et sa bienveillance ». Il ne lui reste plus qu'à gérer la tribune réservée aux familles, et l'attaquant du PSG aura réussi un sans-faute total.