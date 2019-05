PSG : Un chèque de 60ME pour eux, Al-Khelaïfi en rêve

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

L’été sera chaud au Paris Saint-Germain, où de nombreux changements sont attendus au sein de l’effectif.

Dans le sens des arrivées, mais également au rayon des départs, avec des joueurs devenus indésirables. C’est notamment le cas de Julian Draxler et de Thomas Meunier, deux joueurs sur lesquels Thomas Tuchel ne compte plus, et qui ne seront ainsi pas retenus par Nasser Al-Khelaïfi. D’autant que selon les informations de France Football, l’Allemand et le Belge pourraient rapporter gros au club de la capitale française.

En ce qui concerne Thomas Meunier, deux clubs sont très intéressés par son profil : Manchester United et Arsenal. Pour l’ancien défenseur du FC Bruges, l’état-major du Paris Saint-Germain réclamerait environ 30 ME. Un tarif similaire à celui fixé pour un éventuel départ de Julian Draxler, dans le viseur de plusieurs cadors européens dont Tottenham, l’Inter Milan et le Bayern Munich. Plutôt apprécié par Thomas Tuchel, le milieu de terrain allemand a terriblement déçu cette saison, notamment lorsque Cavani et Neymar étaient blessés. Son irrégularité et ses statistiques décevantes ne plaident pas en sa faveur, et ont poussé le PSG à le placer sur la liste des transferts. Reste maintenant à voir si les clubs intéressés seront prêts à payer le prix exigé par Nasser Al-Khelaïfi…